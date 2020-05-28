РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске 30 мая пройдет ежегодный фотокросс «В объективе» в режиме онлайн, команды регистрируют до 29 мая, сообщается в группе «Фотокросс «В объективе 2020» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске до 21:00 29 мая можно зарегистрироваться для участия в командном соревновании - фотокросс «В объективе». Тема фотокросса «Нейтральное. Совершенно другое».

«В Подольске 30 мая стартует всеми любимый и долгожданный фотокросс «В объективе» 2020 года. Мы с нетерпением ждем всех участников, чтобы вместе с вами окунуться в этот удивительный мир творчества и искусства фотографии! Всем участникам-командам предоставят пять одинаковых тем. Почти к каждой будут прилагаться дополнительные условия относительно композиции и структуры фотографии. В 12:00 капитанам каждой команды отправят темы и начнется отсчет времени для выполнения работ», - говорится в сообщении.

В 15:00 прием итоговых фотографий заканчивается и начинается обсуждение членов жюри. 19:00 состоится подведение итогов и оглашение результатов. Победители различных номинаций получат призы. Магазин уличной одежды ЕНОТ Store вручит скидочные сертификаты обладателям «Гран-при». Х64 подарит сертификат на три бесплатных игровых часа в компьютерном клубе за победу в спец-номинации «Видеоигры в реальности». Анастасия Варвянская проведет групповую фотосессию в награду обладателям «Секретной номинации», а также подарит всем участникам мероприятия свои авторские открытки.



Запрещено использовать любые инструменты фотошопа и цветокоррекции. Контент фотографий должен соответствовать требованиям цензуры (в кадре не должны быть отражены табачные или алкогольные изделия, а также любые другие психотропные вещества). Требуется проявлять креативность и дать полную свободу фантазии.

Команду регистрирует капитан по ссылке. Также можно обратиться к организаторам и попасть в одну из набранных команд.