РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Рабочие заделали ямы в одном из дворов на улице Мраморная в Подольске по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы во дворе на Мраморной улице. Он отметил, что ямы образовались у дома №1/13.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ямочного ремонта по указанному адресу и сообщает, что факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - сказал первый заместитель главы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.