РИАМО - 28 мая. Соцсеть «Одноклассники» впервые организует масштабный благотворительный концерт с популярными звездами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость» совместно с Dobro.mail.ru, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

Все собранные деньги направят на закупку ноутбуков, с помощью которых пожилые люди смогут поддерживать связь с близкими через видеозвонки в период самоизоляции.

«Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Это будет уникальный формат — артисты будут петь из дома, звукозаписывающих студий, продюсерских центров», - говорится в сообщении.

Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел», где затем будет доступна запись концерта.

В концерте примут участие Николай Басков, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Денис Клявер, Вика Дайнеко, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Алексей Воробьев, Митя Фомин, EMIN.

Еще будут петь группы PIZZA, A'Studio, «Город 312» и «Фабрика», «Моя Мишель» и «Марсель», а также Родион Газманов, Никита Ефремов, Лиза Арзамасова, которые являются попечителями фонда «Старость в радость».

Зрители смогут делать пожертвования во время эфира по ссылке, которая будет в описании к видео. Сделать пожертвование можно будет с помощью банковской карты или одной из платежных систем, а также со счета мобильного телефона

Закупка ноутбуков для интернатов с пожилыми людьми организована фондом «Старость в радость» с помощью сервиса Dobro.mail.ru. Первая партия подарков была доставлена в Самарскую, Ростовскую области и Алтайский край.

Сейчас в фонд поступают сотни просьб наладить интернет от дедушек и бабушек из других регионов, чтобы иметь возможность поддерживать связь с близкими и волонтерами, которые навещали их до самоизоляции. Цель — 452 тысячи рублей на организацию видеосвязи в 20 интернатах.