РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. В Мытищинском лесопарке возобновили проведение работ по благоустройству территории, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Провел выездное совещание в рамках строительного дня в Мытищинском лесопарке. Мы возобновили работы по благоустройству территории. Все работы выполняются на хорошем качественном уровне. В целом парк готов для посещения. Он очень востребован жителями округа. Как только режим изоляции будет окончательно снят, думаю мытищинцы с удовольствием придут сюда погулять и оценят его преображение», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.



По словам Азарова, хочется надеяться, что жители и гости городского округа Мытищи будут беречь и сохранять чистоту в лесопарке.