РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Ледовый дворец «Арена Мытищи» готов приступить к заливке льда после снятия запрета на допуск посетителей, сообщается в Instagram-аккаунте спортивно-развлекательного комплекса.

«Арена Мытищи» - территория спорта, движения и достижений. И мы не останавливаемся. Вынужденная пауза - лишь повод обновиться, провести технические работы. Мы приступим к работе при первой возможности. Мы ждем только хороших новостей. Будьте с нами, друзья. Как только станет известно о сроках снятия запрета на допуск посетителей в ледовые комплексы, мы готовы приступить к заливке льда!» - говорится в сообщении.

Представители «Арены Мытищи» ждут решения губернатора Московской области Андрея Воробьева.