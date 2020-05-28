РИАМО - 28 мая. Сбербанк одобрил более 1000 заявок от клиентов по государственной программе кредитования на заработную плату под 2%, денежные средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«11 мая Сбербанк объявил о присоединении к новой государственной программе поддержки бизнеса — кредитование предприятий на выплаты зарплат под 2%. Эта программа вызвала огромный интерес у наших клиентов. И это неудивительно, ведь у новой программы есть ряд преимуществ: воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов – от микробизнеса до крупнейших компаний. Кроме того, при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 1 апреля 2021.