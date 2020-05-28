РИАМО - 28 мая. Ограничительные меры, введенные в столице для борьбы с коронавирусом, могут сохранить до появления вакцины от инфекции, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длится долго. До того, как мы вакцину не получим. Но это же не означает, что мы должны взаперти все время жить», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что несмотря на ограничительные меры, необходимо жить дальше как раньше, но с соблюдением вполне оправданных требований санитарной защиты.

С 1 июня в городе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. График прогулок для москвичей опубликуют 29 мая, он будет доступен на официальном сайте мэра столицы.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве. Выходить на прогулки будет возможно с 1 июня.

- Режим самоизоляции в Москве могут продлить до появления вакцины от Covid‑19. В городе надо будет соблюдать требования санитарной защиты.

- Названы условия открытия парикмахерских в Москве. В ближайшее время вероятны послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

- Для поездки в непродовольственный магазин в Москве нужно оформить пропуск. Если необходимый магазин находится в шаговой доступности и до него можно добраться пешком, то электронный пропуск не потребуется.

- Дыхательную гимнастику применяют в Москве для восстановления коронавирусных больных. Это позволяет выздоравливающим пациентам быстрее восстановить функцию легких.

- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.

- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.