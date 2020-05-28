РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Команда активистов городского округа Мытищи продолжает помогать нуждающимся жителям на самоизоляции, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

«Наша команда в Мытищах продолжает помогать одиноким пенсионерам, многодетных семьям и тем, кто находится дома на самоизоляции. В городе активно работает волонтерский штаб, в который входят молодогвардейцы, специалисты соцзащиты и просто неравнодушные жители, которые всегда готовы помочь в доставке продуктов и лекарств», - написал Чаплин.

Он добавил, что если мытищинцам требуется помощь в доставке продуктов или медикаментов, то следует звонить в Мытищинское управление социальной защиты населения по телефону горячей линии: 8(495)502-70-80. Время работы: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00. Также работает Единый информационный центр по коронавирусу: 8(800)200-01-12; горячая линия по коронавирусу в Подмосковье: 8(800)550-50-30.