РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Жители подмосковных Люберец до 18 лет могут поучаствовать в конкурсе МЧС ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ко Дню защиты детей МЧС России проводит конкурс творческих работ на тему безопасности. Его участниками могут стать дети и подростки, в том числе из Люберец, в возрасте до 18 лет», - говорится в сообщении.

Участники должны быть подписаны в социальных сетях на МЧС России. Свое фото или видео с авторской работой - рисунок, поделку, видео с декламацией стихотворения необходимо опубликовать в личном аккаунте. Также разместить конкурсную работу в своих аккаунтах могут родители юных участников. В посте нужно отметить аккаунт МЧС: @mchs.russia, указать хештег #ДетскийКонкурсМЧС, а также имя, возраст ребенка и краткое описание работы.

Творческие работы принимаются до 23:59 31 мая. Итоги подведут 1 июня, в День защиты детей.

Организаторы определят пятерых победителей. Им достанутся фирменные рюкзаки с комплектом призов внутри. Подарки будут отправлены только по территории Российской Федерации.⠀