РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Дорожную разметку нанесли на 158 пешеходных переходах в подмосковном Красногорске, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Продолжается нанесение дорожной разметки на дорогах округа. Сделано: 158 пешеходных переходов, 44 искусственных неровности, 6,5 километра линейной разметки», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что для оперативной отработки обращений жителей работает чат в Telegram – «Будет чисто 2020».