РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Российский университет кооперации городского округа Мытищи принимает участие онлайн в Московском международном салоне образования, сообщается на сайте вуза.

ММСО (Московский Международный Салон Образования) – это коммуникационная платформа, которая готова связать образовательное и экспертное сообщество, государственные институты и бизнес в той ситуации, когда привычные связи рвутся. ММСО расскажет о самых актуальных вопросах настоящего и будущего системы образования в новой реальности.

«28-30 мая мы приглашаем вас посетить онлайн-стенд Российского университета кооперации, в качестве участников салона. Для этого нужно только пройти регистрацию, перейдя по ссылке: https://may.mmco-expo.ru/exponents/300.

Номер нашего стенда: 3.14», - говорится в сообщении.

В рамках салона также посетить программные мероприятия вуза в вебинарной комнате и познакомиться с университетом через стенд.

«Наш стенд поможет вам сориентироваться и выбрать подходящую форму образования и специальность. Для участия в вебинарах нужно пройти предварительную регистрацию на сайте университета. Там же можно посмотреть график вебинаров», - отмечается в материале.