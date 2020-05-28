РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В городском округе Люберцы на участке 19–28 километр федеральной трассы М-5 «Урал» продолжаются работы по строительству и реконструкции магистрали, выполнены строительно-монтажные работы по переустройству 36,4 километров сетей связи, сообщил глава администрации Люберец Владимир Ружицкий.

«На сегодняшний день выполнены строительно-монтажные работы по переустройству 36,4 километров сетей связи и 3,8 километров воздушных линий электропередач (10 кВ). Продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, сетей газораспределения, воздушной линии (110 кВ), строительству водопропускных труб и 5 подземных и одного надземного пешеходных переходов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что ведутся работы по расширению проезжей части с монтажом новых мачт освещения на всем участке реконструкции, устройству шумозащитных экранов (5 247 погонных метров) и металлического барьерного ограждения (20 520 погонных метров).

В целях обеспечения экологических норм на объекте предусмотрено строительство 5 очистных сооружений.

«Активно ведутся строительно-монтажные работы по расширению проезжей части уже существующей автомобильной дороги и, в перспективе, движение на данном участке будет осуществляться по 5 полосам в каждом направлении, что значительно повлияет на пропускную способность. Устройство же боковых проездов обеспечит беспрепятственный проезд транспортных средств», - заключил Ружицкий.