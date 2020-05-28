РИАМО - 28 мая. Российским авиакомпаниям могут дать право возвращать деньги за билеты ваучерами, соответствующий проект постановления разработало министерство транспорта РФ, передает Федеральное агентство новостей.

«Деньги за билеты будут использоваться для полетов на другие даты или по другим маршрутам. Также ими можно будет оплатить дополнительные услуги авиакомпании», - говорится в сообщении.

Проект постановления предусматривает возможность возвращения средств в случае, если ваучеры не будут использованы в течение трех лет. Пассажирам нужно будет подать заявление на сайте авиаперевозчика.

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