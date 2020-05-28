РИАМО - 28 мая. Коронавирусную инфекцию выявили у футболистов московского «Локомотива» Антона Коченкова, Дмитрия Баринова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева, сообщает Газета.ru.

«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», — сообщается на официальном сайте клуба.

На сегодня в России зафиксирован 379 051 случай инфицирования коронавирусом. За время пандемии в стране выздоровели 150 993 человека, скончались 4142 пациента.

Коронавирус ранее выявили у ряда известных спортсменов, звезд эстрады, актеров и политиков.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.

- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.