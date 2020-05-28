РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» одобрила проект строительства надземного пешеходного перехода на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Проект строительства нового надземного пешеходного перехода на пересечении улицы Речной и Волоколамского шоссе в Красногорске получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», - говорится в сообщении.

Реализация этого проекта позволит ликвидировать наземный пешеходный переход на одном из напряженных участков Красногорска. Объект обеспечит безопасный переход пешеходов через оживленный перекресток, а также доступ к станции МЦД-2 Павшино.

Надземный переход включает в себя два пролетных строения, которые будут опираться на три опоры, оборудованные лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами для обеспечения доступа маломобильных граждан.

«Общая протяженность пешеходного перехода составит порядка 220 метров. Прохожая часть будет выполнена из противоскользящей керамической плитки, остекление – из монолитного поликарбоната толщиной 6 миллиметров. На всей поверхности пешеходного перехода будет нанесено специальное покрытие «антиграффити», - заключается в материале.