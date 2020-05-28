РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Свыше 1,5 тысяч мест для дополнительного образования создадут в подмосковном Подольске в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году на базах общеобразовательных организаций Подольска будут созданы новые места для дополнительного образования детей. Всего в 2020 году будет создано 1 590 новых мест для дополнительного образования», - говорится в сообщении.

На реализацию мероприятий запланировано более 10 миллионов рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Средства будут направлены на приобретение средств обучения для реализации дополнительных общеразвивающих программ по трем направлениям – естественнонаучная, техническая и физкультурно-спортивная.

В 2020 году участниками проекта стали 15 школ Подольска: лицеи №№1, 23, 26, Львовский, Климовска, гимназии №7, имени Подольских курсантов, школы №№30, 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка, 34, 18 имени Подольских курсантов, 14, 16, 27 и Дубровицкая школа имени Героя России Монетова.