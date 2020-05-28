РИАМО - 28 мая. Более 40 тысяч жителей Подмосковья просмотрели за двое суток интерактивную карту плановых отключений горячей воды, сервер временами фиксирует более 100 посещений в минуту, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Для быстрой загрузки данных карты были выделены дополнительные мощности, поэтому скорость загрузки высокая. Из-за распространения коронавируса горячую воду отключать в этом году будут с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней.
«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, обслуживания, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В ведомстве уточняют, что сотрудники администраций до конца мая будут вносить последние корректировки в графики плановых отключения горячего водоснабжения на территории своих муниципалитетов.
В режиме «Фильтры» любой житель Подмосковья может отобрать МКД и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будут отображать отключения по всем видам ресурсов.
Жители, подписавшиеся на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А также смогут подать заявку на некачественную услугу (холодно/жарко; нет воды/нет света). Заявки будут направляться в администрации на отработку для решения проблемы.
Ссылка на «Карту плановых отключений» опубликована на официальных сайтах министерства энергетики Московской области, Госжилинспекции, администраций муниципальных образований и в социальных сетях.
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Текстовая трансляция
28 МАЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.
- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.
- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.
- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.
- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.
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