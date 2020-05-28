РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Врачам ковидного центра Люберец передали порядка 3 тысяч бутылок с водой, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«Врачей ковидного центра горокруга Люберцы обеспечили питьевой водой от черноголовской компании «Аквалайф». Три тысячи полуторалитровых бутылок с водой передали медицинским работникам», - говорится в сообщении.

В рамках реализации акции «Спасибо врачам», инициатором которой стало Московское областное отделение партии «Единая Россия», оказание всесторонней поддержки врачей продолжается.

По словам функционального руководителя ковидного центра по лечебной части инфекционного блока Музаффара Закирова, несмотря на отсутствие жары, вода врачам необходима.

"Как врач могу с уверенностью сказать, что качественная питьевая вода – залог здоровья. В период пандемии это особенно важно. Спасибо «Единой России» за внимание и очередную, столь необходимую врачам, поддержку», - сказал Закиров.

Вода от черноголовской компании «Аквалайф» в рамках акции «Спасибо врачам» передается в медицинские учреждения Московской области. Волонтерский центр «Единой России» собирает заявки от медучреждений и совместно с производителем доставляет воду в больницы и на станции скорой помощи.

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