РИАМО - 28 мая. В первые дни лета температура воздуха в Москве и Подмосковье окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы, также в регионе пройдут дожди, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В столичном регионе первые три дня лета будут холодными. В атмосфере будут преобладать северные воздушные потоки, даже северо-восточные. К берегам Москвы-реки будут поступать холодные воздушные массы. Погода будет облачная с прояснениями», - сказал Леус.

В понедельник, 1 июня, в регионе пройдут кратковременные дожди. Ночью в Москве будет от 6 до 8 градусов, днем – 14-16 градусов. В Московской области ночные температуры окажутся в диапазоне от 4 до 9 градусов, дневные - от 12 до 17 градусов.

Во вторник, 2 июня, существенных осадков в Московском регионе не ожидается. Ночью в Москве будет от 4 до 6 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Днем в Москве ожидается от 14 до 17 градусов, в Московской области - от 13 до 18 градусов.

В среду, 3 июня, в регион снова придут дожди. Ночные температуры останутся на том же уровне, что и во вторник, а днем ожидается от 16 до 18 градусов в Москве и от 14 до 19 градусов в Подмосковье.

23 дождливых дня: прогноз погоды на начало лета в Московском регионе>>