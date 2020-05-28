РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В Люберцах проходят работы по строительству вертолетной площадки на территории детской больницы к 1 июня, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Строительство площадки вызвано необходимостью: ежедневно санитарная авиация доставляет в детскую больницу пациентов со всей Московской области по разным профилям. Ведь в нашем лечебном учреждении есть уникальные отделения, каких нет в больницах других муниципалитетов. Ранее посадка бригад санавиации осуществлялась на территории Люберецкой областной больницы. Планируется, что к 1 июня площадка будет полностью готова для эксплуатации», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что работы на объекте начались 15 мая, их ведет ГБУ МО «Мосавтодор». Размер вертолетной площадки составит 15 на 15 метров.

«Сейчас рабочие укладывают асфальт, далее нанесут разметку, организуют освещение. Совместно со специалистами компании «Русские вертолетные системы» здесь проведут работы по устройству системы «ночной старт» для безопасного старта и посадки вертолетной техники в темное время суток. Так что территория полностью будет соответствовать требованиям санитарной авиации», - отметил Ружицкий.