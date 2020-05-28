РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Рабочие удалили незаконное граффити на электрощите на Почтовой улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на незаконное размещение информационных материалов. Он отметил, что на электрощите по улице Почтовая, у дома №15 неизвестные нарисовали граффити.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск в четверг (28 мая - ред.) был проведен осмотр. Факт подтвердился. Меры приняты. В частности, незаконно размещенные информационные материалы с электрощита удалены. Удаление незаконных информационных материалов по вышеуказанному адресу проводят сотрудники МБУ согласно графику выполнения работ и по отдельным заявкам, контактный телефон организации: 8(496)763-73-53», - сказал замглавы администрации округа Денис Жабин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.