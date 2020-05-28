РИАМО - 28 мая. Адвокат Сергей Щербаков задержан в Москве по делу о мошенничестве с государственной собственностью, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

Ранее в Москве задержали шесть участников организованной группы московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фаиля Садретдинова, которым уже предъявили обвинение в мошенничестве.

«По данным следствия, Хамидуллин и Садретдинов, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности, для чего разработали план, предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных, завуалированных действий», - говорится в сообщении.

Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов и обманным путем приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, похищали с расчетных счетов деньги. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 миллионов рублей.

Также правоохранителям удалось установить причастность адвоката Сергея Щербакова. По данным следствия, адвокат, обладая опыта своей работы и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, похищал объекты недвижимого имущества.