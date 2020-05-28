РИАМО - 28 мая. Эксперты рассказали, что из-за аномально жаркого лета, которое ожидается в этом году, ситуация с лесными пожарами, как в 2010 году, может повториться, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин спрогнозировал аномально жаркое лето, с такими же заявлениями выступали и метеорологи.

«Тепловая волна, или «великая засуха», как ее еще можно назвать, особенно опасна для торфяников», — сказал директор центра «Биота, климат, ландшафты» Национального исследовательского Томского государственного университета Сергей Кирпотина.

Он добавил, что тепловая волна – это, «когда блокируется перенос воздушных масс с Атлантики, стоит антициклон более двух месяцев и нет осадков», при таких условиях в этом году может повториться ситуация, возникшая в 2010 году, когда горели леса.

По словам председателя Общественного совета при Рослесхозе Владимира Морозова, то, что произошло десять лет назад, может произойти снова, так как система охраны лесов не поменялась. При этом пожароопасный сезон может наступит раньше в этом году.

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