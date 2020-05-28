РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Представители администрации Подольска проверили дезинфекцию мест общего пользования в пяти домах в микрорайоне Львовский, недостатки выявили только в уборке, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский продолжают мониторинг многоквартирных домов по проведению в них дезинфекции и содержанию мест общего пользования. Адреса выбирают согласно плану работ, на основании обращений граждан через портал «Добродел», посредством электронной почты, через социальные сети.

«28 мая сотрудники территориального отдела проверили МКД по восьми адресам: улица Горького, дома №№18 и 15/30, улица Советская, дома №№31 и 32, улица Садовая, дома №№1А, 2А и 7, улица Красная, дом №4. Осмотр показал, что дезинфекцию проводят во всех МКД, графики выполнения в подъездах есть. Дезинфицирующими средствами обрабатывают холлы первых этажей, почтовые ящики, кабины лифтов, перила, подоконники, панели домофонов, дверные ручки. По итогам мониторинга выявленные замечания по уборке направили в управляющую организацию», - говорится в сообщении.

В случае, если работы в подъезде не проводятся или отсутствует график, жители могут сообщить об этом информацию на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска по телефону: 8(496)755-57-93; в теротдел микрорайона Львовский: 8(496)760-59-84, по электронной почте: gp_lvovsky@mail.ru.