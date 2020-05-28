РИАМО - 28 мая. Количество автомобилей на подмосковных дорогах продолжает расти, их число за три дня по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Более 6,2 миллиона автомобилей зафиксированы на этой неделе на дорогах области, что на 37% больше, чем в первые три дня начала режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

В четверг утром в области было затруднено движение на Дмитровском шоссе в районе поселка Икша, на Ново-Рогачевской улице в Дмитрове, на Можайском шоссе в Одинцове, на Володарском шоссе на съезде к Каширскому шоссе в Ленинском округе, на Ярославском шоссе в Мытищах по направлению в область, на улицах Киово и Батарейной в Лобне.

В Подмосковье продолжается режим самоизоляции до 31 мая. Жителям необходимо носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.