РИАМО - 28 мая. В столице завершено расследование уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу в крупном размере, обвиняемый предстанет перед судом, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Житель столицы 1971 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2019 года в квартире у москвича была обнаружена черная икра неизвестного происхождения. Желая избежать наказания, мужчина через посредника обратился к сотруднику Федерального агентства по рыболовству для фальсификации результатов экспертизы. Сотрудник агентства сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.

25 марта 2020 года при передаче 300 тысяч рублей москвич был задержан сотрудниками оперативных служб.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме.