РИАМО - 28 мая. В срезах цветов роз обнаружили карантинный для РФ объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс, проверку организовали на фитосанитарном посту в городском округе Краснознаменск, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Партию растений задержали на посту СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Трипсы питаются соком, повреждая листья, бутоны и цветы, в результате чего листья покрываются налетом, серебристой сеточкой и грязью, что препятствует нормальному фотосинтезу.