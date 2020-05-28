РИАМО - 28 мая. В Московской области и столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 29 мая из-за грозы, града и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за грозы, сильного дождя, града и ветра будет действовать в регионе с 09:00 до 21:00 29 мая.

Предыдущий, «желтый», уровень погодной опасности будет действовать почти на всей Центрального федерального округа, кроме Тверской, Костромской и Рязанской областей.

Днем 29 мая в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода. Также прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах прогремит гроза, пройдет град. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.