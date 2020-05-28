РИАМО - 28 мая. Движение поездов ограничат в июне между станциями Москва — Каланчевская и Москва — Курская Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, в дневное время с 11:20 до 14:15 и в выходные с 11:10 до 13:30 не будет движения поездов. Также в выходные дни с 10:30 до 18:25 движение на данном участке будет осуществляться по одному пути.

«В технологические «окна» строители продолжат масштабные работы на участке Каланчевская – Курская: вынос коммуникаций, переустройство контактной сети, возведение опор путепровода на Комсомольской площади, подпорных стенок, металлических пролетов автомобильного моста по улице Казакова, бетонирование фундамента под постоянную платформу остановочного пункта Каланчевская», — говорится в сообщении.

На время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».