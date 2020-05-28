РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 мая. Щелковский водоканал продолжает плановую промывку сетей водоснабжения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщается на сайте администрации городского округа.

В этот раз работы были проведены в поселке Литвиново, где специалисты промыли порядка 600 метров коммуникаций, снабжающих водой 12 домов, детский сад и котельную.

«Гидравлическая промывка магистральных сетей - это ежегодное мероприятие, которое проводится для поддержания качества услуг водоснабжения», - говорится в сообщении.

Работы выполняются совместно с управляющими компаниями, которые параллельно проводят промывку коммуникаций в домах. Такой подход помогает выполнить задачу оперативно и более эффективно.

Всего до конца лета Щелковский водоканал планирует промыть более 70 тысяч метров водопроводных сетей.