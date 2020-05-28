РИАМО - 28 мая. В Москве в среду, 27 мая, зафиксировано рекордное количество передвигающихся на общественном и личном транспорте людей, таких жителей насчитывалось более 4,8 миллиона, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Такое количество уникальных пассажиров (совершивших одну или более поездок в течение суток) общественного и личного транспорта отмечено впервые за девять недель, начиная с 30 марта», — говорится в сообщении.

В столичной подземке совершили 1,97 миллиона поездок, что на 10% больше, чем 20 мая. На наземном городском транспорте – 1,31 миллиона поездок, что больше на 12%, чем в среду на прошлой неделе. Количество уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 миллиона человек.

Число машин в столице выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 миллиона. Количество уникальных пассажиров в личном транспорте – 3,25 миллиона человек.

После отмены нерабочих дней, возобновления деловой активности и возвращения части горожан на рабочие места, стало заметно расти количество поездок.

В Дептрансе напомнили о важности продолжать соблюдать социальную дистанцию и обязательном ношении масок и перчаток в транспорте. В городе продолжает действовать режим самоизоляции, также для поездок нужны цифровые пропуска.