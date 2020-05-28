РИАМО - 28 мая. Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Однако по сравнению с началом марта, в общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток сократился на 70%», — говорится в сообщении.

С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. В общественном транспорте нужно надевать средства индивидуальной защиты.

Для поездок на общественном транспорте столицы нужно внести данные транспортной карты «Тройка» или социальной карты в цифровой пропуск Москвы.