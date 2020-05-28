РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Представители власти напомнили жителям подмосковного Подольска о запрете парковки на тротуаре и попросили сообщать сведения о нарушителях в полицию, для нарушителей штраф составит 1000 рублей, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Территориальный отдел в микрорайоне Львовский администрации городского округа Подольск напомнил автовладельцам о том, что парковка на тротуаре запрещена, как и езда по нему, так как эта зона предназначена для пешеходов. Нарушением также является заезд на бордюр, примыкающий к тротуару. Пи этом не важно, насколько далеко на него заехали.

«Парковка с заездом на тротуар во дворе дома запрещена. Размер штрафа за парковку на тротуаре устанавливается частями 3 и 6 статьи 12.19. КоАП РФ и составляет 1000 рублей. Пожаловаться на автомобилиста, нарушающего права пешеходов своей неправильной парковкой авто, можно в отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)768-16-15 (дежурная часть)», - говорится в сообщении.

Стоянка и остановка около края тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам только в тех местах, где есть знак «Парковка (парковочное место)» с одной из табличек, обозначающих вид транспортного средства и способ его постановки на стоянку. Также в местах, где отсутствуют знаки, запрещающие парковку.