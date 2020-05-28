Прогулки по графику: как можно будет гулять в Москве с 1 июня

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Будет составлено отдельное расписание «прогулочных дней» для жителей конкретных домов. Его опубликуют на сайте mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях (каких именно – пока не уточняется).

Как пояснили в мэрии, если вы прописаны или зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживаете по другому, то гулять следует по графику дома своей официальной прописки. Например, если вы прописаны в районе Бирюлево, а живете в Медведкове, то выходить на прогулку нужно по расписанию вашего дома в Бирюлеве. Тогда в случае проверок, которые будут выборочно проводить сотрудники полиции и ОАТИ, вас не оштрафуют.

Если у вас нет столичной прописки, то нужно ориентироваться на расписание прогулок для дома, в котором вы проживаете. При этом рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий проживание.

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