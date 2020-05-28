Прогулки по графику: как можно будет гулять в Москве с 1 июня

Что такое «прогулочный режим»
«Прогулочный режим» вводится в Москве в тестовом режиме с 1 по 14 июня 2020 года, в рамках второго этапа снятия ограничений и ослабления режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Это стало возможным в связи с улучшением эпидемической обстановки в городе.
До конца мая в Москве разрешено выходить на улицу без пропуска только с определенной целью: в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять домашнего питомца. С июня москвичам официально разрешат гулять на улице и заниматься спортом на свежем воздухе, но по строго определенному графику.
Кому можно гулять
Выходить на прогулку разрешено почти всем жителям Москвы, включая людей в возрасте 65 плюс и граждан с хроническими заболеваниями.
Исключения составляют:
– больные с подтвержденным Covid-19 и с подозрением на коронавирус;
– люди с признаками ОРВИ;
– контактные (граждане, совместно проживающие с заболевшими);
– люди, обязанные соблюдать самоизоляцию по предписанию санитарного врача.
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График для прогулок и спорта
Чтобы не допустить больших скоплений людей на улицах, власти Москвы установили график:
– для занятий спортом – ежедневно по утрам с 5:00 до 9:00;
– для прогулок – с 9:00 до 21:00, не более трех раз в неделю (два раза в будни, один – в выходной).
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Прогулки по очереди
Будет составлено отдельное расписание «прогулочных дней» для жителей конкретных домов. Его опубликуют на сайте mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях (каких именно – пока не уточняется).
Как пояснили в мэрии, если вы прописаны или зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживаете по другому, то гулять следует по графику дома своей официальной прописки. Например, если вы прописаны в районе Бирюлево, а живете в Медведкове, то выходить на прогулку нужно по расписанию вашего дома в Бирюлеве. Тогда в случае проверок, которые будут выборочно проводить сотрудники полиции и ОАТИ, вас не оштрафуют.
Если у вас нет столичной прописки, то нужно ориентироваться на расписание прогулок для дома, в котором вы проживаете. При этом рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий проживание.
Какие нужны документы
На случай проверок, выходя на улицу, нужно взять с собой любой документ, подтверждающий регистрацию – паспорт (он нужен в любом случае), договор аренды, документ на недвижимость и тому подобное. Вместо оригиналов можно предъявить копии, скриншоты или фото.
А вот цифровой пропуск для прогулок оформлять не нужно.
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Можно ли пользоваться спортинвентарем
На прогулку разрешено брать с собой персональный спортивный инвентарь: велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и другое. Кстати, с 1 июня в Москве возобновит работу велопрокат, но его пользователи должны носить маски и перчатки, проводить дезинфекцию руля и ручек велосипеда.
При этом во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми транспортными средствами, оснащенными двигателем.
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Где можно гулять
Гулять разрешено на улицах, в парках, скверах и других зеленых территориях Москвы. Рекомендуемый радиус прогулок – не более 2 километров от дома.
Гулять во дворе тоже можно, а вот пользоваться детскими игровыми и спортивными площадками (например, тренажерами для воркаута), а также лавочками и беседками пока нельзя, так как это несет риск передачи инфекции.
С 1 июня в столице откроются все крупные городские парки, кроме «Зарядья». При этом в случае высокой загруженности вход в парки могут ограничить. Поэтому, отправляясь на прогулку, стоит заранее проверить загруженность той или иной территории на карте «Яндекса».
Как уточнили в мэрии, в парке можно просто гулять, в том числе с использованием спортинвентаря, а вот устраивать пикники и собираться компаниями на каких-либо площадках нельзя. Аттракционы и общепит в парках пока будут закрыты.
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Нужно ли носить маску
Масочный режим в Москве будет ужесточен: носить маску необходимо в том числе на улице во время прогулки с целью предотвращения распространения инфекции.
Маску следует надевать всем членам семьи, если вы гуляете семьей. Если вы заходите в общественное место, например, в магазин или в аптеку, помимо маски, обязательно надевать перчатки.
Также во время прогулок необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других людей.
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