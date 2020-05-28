РИАМО - 28 мая. В Новомосковском административном округе в деревне Дудкино были ранены трое мужчин в ходе конфликта с поножовщиной, пострадавших госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Конфликт между мужчинами начался в ночь на 27 мая около магазина улице Адмирала Корнилова, из-за чего на место инцидента приезжали полицейские. Однако с заявлениями к сотрудникам никто не обратился.

«Нарядами скорой медпомощи пострадавшие доставлены в медучреждения, госпитализированы трое неработающих граждан», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.