РИАМО - 28 мая. Учащийся 10А класса Видновской школы №5 Иван Данилов стал победителем областного конкурса «Я наследник Победы» в номинации «Война глазами свидетелей», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На суд жюри в этом году было представлено более 100 видеоработ в трех номинациях: «Моя семья гордится», «Война глазами свидетелей» и «Памятники войны», - говорится в сообщении.

Перед введением режима самоизоляции Данилов взял интервью у ветерана Великой Отечественной войны, героя-фронтовика, жителя Ленинского округа Бориса Харитоновича Канельского.

Канельский принял участие в освобождении Западной Украины, с боями прошел Польшу, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин.

Сейчас ветеран живет в Видном. Он и сегодня в строю: участвует в патриотическом воспитании молодежи, делится своими воспоминаниями.

«Иван - председатель школьного совета, ведет активную работу в школьном отряде Юнармии, который является самым большим в округе. В прошлом году Иван занял третье место в областном конкурсе «Моя инициатива Подмосковью», - сказала наставник победителя конкурса Юлия Кочеткова.

Она добавила, что к 75-летию Победы Данилов вместе с друзьями готовил спецвыпуски для школьного телевидения «Военный календарь» о наиболее значимых сражениях Великой Отечественной войны.