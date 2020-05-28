РИАМО - 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в серии краж дорогих автомобилей в Москве и Подмосковье, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился 48-летний житель Зеленограда, который сообщил об угоне его автомобиля Land Rover со стоянки пятого микрорайона. Материальный ущерб составил 2,9 миллиона рублей.

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов ЦСН СОБР «Рысь» пресечена деятельность подозреваемого в серии краж автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 48-летний приезжий.

Оказалось, что ночью он разбил заднее автомобильное стекло и похитил дорогостоящий автотранспорт.

Кроме того, удалось установить причастность задержанного к еще трем эпизодам угона автомобилей. Злоумышленник аналогичным способом похитил машины с территории Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов и из городского округа Люберцы. Общая сумма ущерба составляет более 9 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.