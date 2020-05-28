РИАМО - 28 мая. В предстоящую субботу температура воздуха в Москве может подняться выше плюс 25 градусов, в этом случае 30 мая станет самым теплым днем в городе с начала 2020 года, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг в Москве ожидается до плюс 22 градусов.

«Только субботний день может быть с более высокой температурой, когда мы попадем в теплый сектор южного циклона», - сказала Позднякова.

Она отметила, что на данный момент самым теплым днем в Москве с начала года стало 12 мая. Тогда в городе было плюс 25,2 градуса.