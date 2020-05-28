РИАМО - 28 мая. Курсы доллара и евро на 29 мая, устанавливаемые Центробанком РФ, выросли на несколько копеек, сообщает Газета.ru.
«Курс доллара вырос на 3,77 копейки и составил 71,1 рубля», - отмечается в материале.
Курс евро вырос на 35,42 копейки и составил 78,26 рубля.
Цена бивалютной корзины стала больше на 18,02 копейки, достигнув 74,32 рубля.
Ранее эксперты рассказали, что важнейшим фактором для курса рубля на торгах останется динамика цен на нефть.
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