РИАМО - 28 мая. Курсы доллара и евро на 29 мая, устанавливаемые Центробанком РФ, выросли на несколько копеек, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара вырос на 3,77 копейки и составил 71,1 рубля», - отмечается в материале.

Курс евро вырос на 35,42 копейки и составил 78,26 рубля.

Цена бивалютной корзины стала больше на 18,02 копейки, достигнув 74,32 рубля.

Ранее эксперты рассказали, что важнейшим фактором для курса рубля на торгах останется динамика цен на нефть.