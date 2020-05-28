РИАМО - 28 мая. С начала мая в автобусах и на прилегающей инфраструктуре на железнодорожных станциях Подмосковья реализовали свыше 50 тысяч одноразовых медицинских масок, ежедневно пассажиры приобретают около 500 масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В автобусах и на автовокзалах «Мострансавто» было продано свыше 8,6 тысяч средств индивидуальной защиты. В транспорте и автовокзалах пассажиры приобрели более 11,1 тысячи масок. Жители покупают порядка 500 масок ежедневно.
В Московской области на автовокзалах и железнодорожных станциях установлены вендинговые аппараты по продаже перчаток, масок и антисептика. В кассах 500 станций и у кассиров-контролеров стоимость маски составляет 30 рублей.
За нахождение без масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.
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Текстовая трансляция
28 МАЯ
- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.
- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.
- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.
- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.
- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.
- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.
Как вы относитесь к пандемии коронавируса?
- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.
- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.
- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.
- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.
- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.
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