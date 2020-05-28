РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В рамках онлайн-уроков от инспекторов ГИБДД школьники из Люберец повторили правила дорожного движения, говорится в сообщении службы БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Cотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить онлайн-уроки по правилам дорожного движения. На этой неделе автоинспекторы организовали для детей уроки по изучению правил для пешеходов, а также подготовили тематическую презентацию, на которой подробно иллюстрировали действие световозвращающих элементов.

«Школьники повторили значения дорожных знаков, которые должен знать каждый пеший участник дорожного движения, вместе с инспекторами ГИБДД разобрали различные ситуации и поведение во дворовых территориях, а также местах отдыха», - говорится в сообщении.

Инспекторы напомнили детям о важности использования световозвращателей, как для пешеходов, так и для велосипедистов, и проинструктировали ребят, как правильно закрепить аксессуары, которые делают заметней на дороге в темное время суток.