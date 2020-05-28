РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске 3 363 самозанятым жителям вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с поручением президента РФ в целях поддержки и сохранения занятости в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции самозанятым гражданам налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году, возвратят в полном объеме. Кроме того, всем самозанятым гражданам предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут компенсировать начисленный в 2020 году налог.

«По данным Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области в городском округе Подольск в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрированы 3 363 человека. Уплачен налог на профессиональный доход в сумме 7 миллионов 417 тысяч 800 рублей. За I квартал 2020 года зарегистрирован 751 человек», - говорится в сообщении.

Также предусмотрены дополнительные льготы, так как самозанятые граждане по многим вопросам приравнены к индивидуальным предпринимателям. В том числе отсрочка по арендной плате на срок до шести месяцев; автоматическое продление разрешений, лицензий, срок действия которых истекает в период режима повышенной готовности; освобождение от штрафов и пени за просрочку по оплате услуг ЖКХ; кредитные каникулы при снижении дохода на 30% и более (в данном случае самозанятый выступает обычным заемщиком как физическое лицо).