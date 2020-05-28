РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска приступила к ремонту подъездов в одном из домов на улице Дмитрия Холодова, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с перспективным планом работ наступила очередь косметического ремонта подъездов многоквартирного дома №14/7 по улице Дмитрия Холодова. Ремонтная бригада приступила к ремонту», - говорится в сообщении.

Во время ремонта жители будут испытывать некоторые неудобства, однако после проведенных работ они будут жить в светлом и обновленном пространстве.