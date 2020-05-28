РИАМО - 28 мая. К 2022 году в столице в районе Нагатинский Затон планируется построить сразу две станции восточного участка Большой кольцевой линии метро, на территории района сейчас находится станция «Коломенская» Замоскворецкой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Сегодня в московском районе Нагатинский Затон ведется строительство сразу двух станций восточного участка Большой кольцевой линии метро: «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». В 2022 году мы планируем завершить строительство этого участка метро», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Станция «Нагатинский затон» возводится вдоль Коломенской улицы в районе строения семь. Завершается устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса. На территории района Нагатинский Затон находится станция «Коломенская» Замоскворецкой линии, а на границе района – станция «Технопарк».

«Большая часть из 11-километрового восточного участка БКЛ будет прокладываться в однопутном исполнении десятиметровыми щитами. В начале мая был запущен в работу десятиметровый тоннелепроходческий комплекс для проходки тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону «Каширской», – заключил Загрутдинов.

Возведение восточного участка Большой кольцевой линии от «Каширской» до «Нижегородской» началось в 2017 году. На нем расположатся четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».