РИАМО - 28 мая. Движение транспорта открыли в четверг по 100-метровому путепроводу через пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Время автомобилистов в пути сократится в шесть раз. Также быстрее будет ходить общественный наземный транспорт. Свыше 150 тысяч человек получат связь между двумя «секторами» города.

«Это крайне важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородский: до этого они пересекались с железнодорожными направлениями, была ранее запущена линия МЦК и действовало железнодорожное движение», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что все работы для возведения путепровода выполнили в короткие сроки без остановки ранее действующего движения автомобилей.