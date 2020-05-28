РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске проверили более 100 объектов торговли на соблюдение эпидемиологических норм и масочного режима за текущую неделю, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Николай Тупикин.

В Подольске представители управления потребительского рынка администрации округа регулярно проводят мониторинг соблюдения эпидемиологических норм в торговых объектах.

«За текущую неделю мы посмотрели более 100 объектов и субъектов торговли. Это и небольшие продуктовые магазинчики индивидуальных предпринимателей, и торговые палатки, и супермаркеты крупных торговых сетей. Мы смотрели на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, постановления губернатора Московской области, эпидемиологических норм. В частности, на соблюдение дистанции, масочного и перчаточного режима и так далее. Отмечу, что нарушения были единичные. Так, был составлен протокол на объект торговли, который в силу закона не должен еще работать», - сказал Тупикин.

Он отметил, что в четверг был проведен мониторинг соблюдения эпидемиологических норм в трех супермаркетах крупных торговых сетей. Нарушений выявлено не было.

«Мы ежедневно проводим мониторинг всех торговых объектов на территории округа. В четверг мы посетили три супермаркета. Отрадно отметить, что масочный и перчаточный режим соблюдается как сотрудниками, так и посетителями. Более того, в некоторых объектах предлагаются средства индивидуальной защиты бесплатно», - пояснил Тупикин.

И добавил, что подобный мониторинг будет продолжен.