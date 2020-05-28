РИАМО – 28 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавирусной инфекции в РФ, сообщает Газета.ru.
Ранее в СМИ отмечалось, что в России уровень смертности среди медиков выше, чем в других странах.
«Насколько мне известно, это не так», — сказал пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что правительство обязательно попросит министерство здравоохранения РФ дать соответствующие объяснения.
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Текстовая трансляция
28 МАЯ
- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.
- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.
- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.
- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.
- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.
- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.
Как вы относитесь к пандемии коронавируса?
- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.
- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.
- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.
- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.
- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.
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