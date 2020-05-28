РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. Сотрудники библиотек Котельников подготовили для жителей творческие мастер-классы и музыкальные рубрики до конца этой недели, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Библиотека Котельников подготовила новую афишу мероприятий, которые выходят на страницах в соцсетях: 29 мая в 12:00 - чтение сказок в рубрике »Детский час«, в 16:00 - творческий мастер-класс в рубрике »Поделки своими руками«, в 19:00 - рубрика »Неизвестное об известном", - говорится в сообщении.

30 мая пройдет в 14:00 - рубрика «Выдающиеся литературные деятели XX века», в 16:00 состоится мастер-класс по рисованию в рубрике «Рисуем в библиотеке». 31 мая в 14:00 для зрителей проведут музыкальную рубрику «Старые песни о главном», в 18:00 - поэтическая рубрика «Литературные таланты нашего города».

«Ежедневно выходят публикации в рубрике «Инфотека». Здесь собраны интересные материалы, посвященные мировой истории, литературе, живописи, архитектуре, кинематографу и музыке. По будням рубрика публикуется в 10:00, по выходным - в 11:00», - завершается в сообщении.

Увидеть мастер-класс можно в соцсети «ВКонтакте» по ссыке: https://vk.com/library_kotel, Инстаграм - https://instagram.com/biblkotel_filial_1.