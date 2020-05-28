РИАМО - 28 мая. Количество компьютерных атак на государственные органы власти растет в Подмосковье, для противодействия хакерам в регионе действует проект «Информационная безопасность», сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Как уточняется в презентации к докладу, в первом квартале 2019 года на госучреждения было совершено 45 атак, а в первом квартале 2020 года - уже 103. Основная задача - завладеть данными и информацией, а также причиной может быть получение финансовой выгоды.

«Число компьютерных атак непрерывно растет. <...> Органы власти постоянно находятся под угрозой сложных кибер-атак. За ними стоят международные и APT-группировки», - сказал Рымар в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что в Московской области реализуется региональный проект «Информационная безопасность», в рамках которой внедрено более 1,9 тысячи крупных средств защиты, 15 тысяч средств антивирусной защиты.

«В 2019 году удалось выявить и заблокировать свыше 110 тысяч вирусов и другого вредоносного программного обеспечения», - уточнил министр.

По его словам, в 2020 году меры продолжат ужесточать, для этого подписаны документы с ФСБ России.

«Сегмент будет осуществлять функции единого центра компетенций для предотвращения компьютерных атак для всех органов власти Московской области», - заключил Рымар.