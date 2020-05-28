РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, член местного политсовета партии Валерий Теличко считает высоким уровень муниципальных кандидатов праймериз и попросил избирателей взвешенно принимать решения во время голосвания, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтатке».

С 25 по 31 мая партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Подольск проведет процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты совета депутатов. Выборы в совет депутатов городского округа Подольск наметили на сентябрь 2020 года.

«В этом году (в 2020 году - ред.) в связи с пандемией коронавируса предварительное голосование впервые проходит на электронной платформе. Отмечу, что даже сложившаяся ситуация с коронавирусом не ослабила результативность и темпы партийной деятельности. Кандидаты, принимающие участие в предварительном голосовании, во многом соответствуют тому уровню, который задала и которому следует партия «Единая Россия». Прошу максимально серьезно отнестись к предварительному голосованию, оценивать каждую кандидатуру и взвешенно принимать решение», - сказал Теличко.

В Подольске заявки на участие в предварительном голосовании по единому избирательному округу подали 34 человека, по 17 одномандатным избирательным округам заявки подали 38 человек. Итоги голосования будут опубликованы до 3 июня. Правом голосовать за кандидатов обладают граждане РФ, являющиеся членами партии «Единая Россия», список которых утвержден организационным комитетом по проведению предварительного голосования.

Среди участников предварительного голосования представители самых разных сфер: работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, сотрудники градообразующих предприятий, предприниматели.

В соответствии с положением о проведении предварительного голосования из числа партийцев местного отделения выдвинуты представители. По результатам рейтингового голосования определят победителей праймериз.